Micarla decide sobre funcionamento da maternidade nesta segunda A prefeita fará uma visita à maternidade Leide Morais. Nesta sexta-feira, Micarla foi acusada de ter fechado propositalmente a maternidade pelo ex-prefeito Carlos Eduardo.

A prefeita Micarla de Sousa visitará nesta segunda-feira (2), às 10h, a Maternidade Leide Morais, no conjunto Santa Catarina. Nesta sexta-feira (27), em entrevista ao Jornal 96, o ex-prefeito Carlos Eduardo acusou Micarla de ter fechado propositalmente a maternidade.



“Eu deixei aquela maternidade pronta e equipada. Tenho todos os documentos comigo para comprovar”, disse Carlos Eduardo, que ainda classificou a decisão de Micarla de Sousa (PV) como “crime”, “desonestidade” e "oportunismo”.



Procurada pelo Nominuto.com para falar sobre as declarações do ex-prefeito, Micarla de Sousa respondeu, através do Secretário de Comunicação, que não iria “perder tempo falando sobre esse assunto, ficar nesse bate e rebate sobre administrações”.



A visita da segunda-feira será para avaliar as condições de funcionamento da unidade. "Verificarei se já está tudo pronto para que o local passe a funcionar efetivamente. A maternidade será referência para o atendimento à mulher", afirma Micarla de Sousa.



O prédio da maternidade Leide Morais foi inaugurado no dia 23 de dezembro do ano passado pelo então prefeito Carlos Eduardo. Ao assumir, a atual administração alegou falta de condições adequadas de funcionamento, como falta de energia elétrica e de profissionais.



Micarla de Sousa visitou a maternidade no último dia 7 de janeiro, determinando que o

funcionamento da unidade médica só ocorresse com todas as condições necessárias.



* Com informções da Secom.