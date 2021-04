Nominuto.com adere ao Twitter

O portaladeriu ao site de relacionamentos Twitter . Agora, os internautas poderão saber sobre tudo que acontece no portal de notícias mais completo e atualizado do Rio Grande do Norte.Tornando-se seguidor do Nominuto no Twitter, o internauta ficará bem informado sobre as notícias e saber o que a redação está fazendo.Para utilizar o Twitter, basta acessar o site www.twitter.com , criar uma conta gratuitamente, e, ao fazer o cadastro, importar os contatos que estão no e-mail ou Messenger que passarão a ser seus "seguidores". O login do portal é Nominuto O Twitter é um site de relacionamento, onde as pessoas respondem o que estão fazendo com apenas 140 caracteres, que pode incluir links para blogs, sites e fotos.Na página principal do Twitter aparecem todas as suas mensagens e das pessoas que você segue, que podem ser postadas várias vezes por dia.Em todo mundo, 6 milhões de pessoas são adeptas da mais nova rede social da internet, que funciona como um blog onde são postadas mensagens semelhantes aos torpedos dos celulares.