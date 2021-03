Peste suína atinge rebanho da Ufersa em Mossoró Doença exige sacrifício de animais e outros casos já foram notificados fora da instituição.

O Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do Estado do Rio Grande do Norte (IDIARN) detectou um foco de peste suína nas dependências da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). O laudo foi conhecido ontem (25).



Todos os suínos pertencentes à Ufersa serão sacrificados. Em seguida serão incinerados e enterrados. Também conhecida como febre suína ou cólera dos porcos, é uma doença altamente contagiosa e frequentemente fatal nos animais. A doença pode ser aguda, crônica e inaparente. Mas não é transmitida ao ser humano.



Em Mossoró, a mortandade de porcos não atinge apenas o rebanho da Ufersa. Em vários pontos do município a moléstia se manifestou. Em área conhecida oomo "Barragem de Baixo", perímetro urbano, alguns animais em decomposição podiam ser vistos à semana passada, ao largo de uma estrada carrocável.

SINTOMAS



Hemorragia, que pode levar à morte; febre alta; falta de coordenação motora; orelhas e articulações azuladas; vômitos, diarréia; falta de apetite; esterilidade e abortos; leitões natimortos ou com crescimento retardado. Entre as características da doença estão também o agrupamento de animais nos cantos das pocilgas e a morte após quatro e sete dias do início dos sintomas.



CONTAMINAÇÃO



Alimentos ou água contaminados; animais infectados; veículos e instalações contaminados; contato com cadáveres de animais infectados; equipamentos contaminados, roupas e calçados de indivíduos que mantiveram contato direto com animais doentes ou em período de incubação da doença (em geral a incubação é de 4 a 6 dias, com um intervalo de oscilação de 2 a 20 dias).



PREVENÇÃO



Separação das instalações nas diferentes fases de criação; cercas adequadas que evitem a entrada de animais; limpeza e desinfecção das instalações e dos veículos que transportam animais; conhecimento da origem de animais adquiridos e quarentena dos mesmos; limpeza e desinfecção das mãos e botas das pessoas que lidam com os animais.ais tarde, com mais notícias sobre o assunto.



Fonte: Defesa Agropecuária