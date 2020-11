Chapinha pode começar jogando contra o Baraúnas Rosebrinck e Torona já estão regularizados e estarõ à disposição do técnico Veereador em Mossoró.

Na tarde desta sexta-feira, o técnico interino, Vereador, realizou um coletivo com o time alvirrubro, já testando a melhor formação para enfrentar o Baraúnas neste domingo, no Nogueirão, em Mossoró.



As principais alterações, ficaram por conta de Bibi, Chapinha, Tiago Messias e Berg que apareceram no time titular que disputou o coletivo.



O time titular foi formado por Rodolpho; Tiago Messias, Frede e Adalberto; Tiago Gasparinho, Alexandre, Chapinha, Marcelinho e Berg; Bibi e Lúcio.



Cleisson, com cansaço muscular, foi poupado e não participou do coletivo. Já Carlos Alberto está entregue ao departamento médico e juntamente com Júlio Terceiro, Fábio Neves e Diego, será desfalque na partida diante do Baraúnas.



Neste sábado (14) às 09h30 haverá um novo treino no CT Abílio Medeiros, que definirá os jogadores que irão a Mossoró. Torona e Rosembrick foram regularizados e estão a disposição do treinador interino.