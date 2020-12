Mulher é baleada durante saidinha de banco

Uma mulher, cuja identidade será preservada, foi baleada na tarde desta terça-feira (17), após ser vítima de uma “saidinha de banco”. Ela dirigia um veículo Fox, na avenida Presidente Quaresma, no Alecrim, após efetuar um saque de aproximadamente R$ 3 mil.Durante o trajeto, dois homens em uma motocicleta se aproximaram do carro da vítima e anunciaram o assalto. Ela teria tentado reagir e, com isso, acabou sendo baleada em uma das mãos. A dupla fugiu logo depois levando o dinheiro.Apesar do susto, a mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e passa bem. De acordo com a polícia, mesmo nervosa, ela ainda conseguiu informar que os dois acusados usavam camisas de times de futebol, mas não detalhou quais seriam.Após o assalto, a Polícia Militar está realizando diligências na tentativa de localizar a dupla. Os policiais destacaram que a ação da mulher de reagir ao assalto colocou sua vida em risco e que o crime poderia ter tido proporções bem maiores.