Micarla faz balanço hoje dos 100 primeiros dias de governo

Vlademir Alexandre Micarla de Sousa: balanço dos 100 dias não incluirá Reforma Administrativa.

Os secretários das sete principais pastas da prefeitura (Saúde, Educação, Planejamento, Tributação, Cultura, Meio Ambiente e Urbanismo, Transporte e Trânsito Urbano), quando procurados pelo, afirmaram que todas as metas previstas para os 100 dias foram cumpridas.A principal delas, no entanto, a Reforma Administrativa, precisou voltar para a prefeitura por conter erros táticos e de grafia e ainda aguarda votação pela Câmara Municipal de Natal. Com a mudança que, entre outras coisas, cria e extingue secretarias, Micarla de Sousa promete dar mais agilidade à máquina administrativa.Apesar do discurso oficial de cumprimento de metas, a oposição acusa a prefeitura de não ter elaborado um projeto, ainda, para Natal. Já a situação aprova o período dizendo que Micarla se ocupou em “arrumar a casa” e que a avaliação só deve ser realizada de fato depois de seis meses.Desde que assumiu, em 1º de janeiro, a prefeita sofreu duas baixas na sua equipe: o secretário João Faustino, que assumiria a futura Relações Interinstitucionais e Governança Solidária, e Levi Jales, da Saúde. A pasta continua sem secretário.