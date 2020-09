Petrobras tem lucro recorde em 2008, mas endividamento também cresce Empresa tem lucro recorde em 2008, mas endividamento também cresce. Do total de 26,2 bilhões de dólares, foi investido em exploração e produção de petróleo e gás.

A Petrobrás anunciou nesta sexta-feira (6) os resultados contábeis de 2008, atingindo um lucro líquido recorde de R$ 32,988 bilhões. O anúncio foi feito pelo diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Almir Barbassa. Houve aumento de 53% em relação ao lucro de R$ 25,512 bilhões de 2007.



Entre os motivos que ajudaram no bom resultado, está o aumento na produção de petróleo e gás, no país e no exterior, de 4,3% e o crescimento nas exportações de petróleo e derivados, de 9,4%. Também ajudou a aumentar o lucro da empresa a desvalorização do real em relação ao dólar, no segundo semestre de 2008.



"O principal elemento foi o aumento de preço havido durante o ano. A média ainda foi superior a 2007, mas teve também a contribuição natural do crescimento na produção da Petrobras. O quarto trimestre já foi mais afetado por variações da economia mundial", disse Barbassa.



A produção doméstica de petróleo alcançou 1,855 milhão de barris por dia, representando um aumento de 3,5% sobre 2007. Já a produção de gás teve um crescimento maior, de 17,6% em relação ao ano anterior.



Segundo informações da Petrobras, no ano passado, houve aumento de 6% na venda de diesel no mercado doméstico, motivado por aumento do PIB (Produto Interno Bruto - soma de toda a riqueza do país), atividade agrícola, funcionamento de usinas térmicas e obras de infra-estrutura. A venda de gasolina no país cresceu 4%, influenciada pelo aumento de renda e maior número de veículos nas ruas. Já o gás natural atingiu 26% a mais nas vendas, principalmente relacionadas à construção de novos gasodutos.



Em 2008, o endividamento da companhia aumentou R$ 9,3 bilhões, sendo que a metade da dívida, segundo Barbassa, deveu-se à desvalorização de 32% do real em relação ao dólar. Na moeda americana, a dívida da Petrobras foi de US$ 27,691 bilhões este ano, contra US$ 22,436 em 2007, um crescimento de US$ 5,255 bilhões. A empresa distribuiu dividendos de R$ 9,915 bilhões aos acionistas.