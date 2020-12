Apagão: Operação em presídio encontra celulares, drogas e facas No total, foram apreendidos 11 celulares, oito carregadores, duas facas, sendo uma comercial, cinco pedras de crack e 20 gramas de maconha.

Batizada de Operação Apagão, uma vistoria surpresa realizada na noite desta terça-feira (17), no Presídio Estadual de Parnamirim (PEP), resultou na apreensão de 11 celulares, oito carregadores, duas facas, sendo uma comercial, cinco pedras de crack e 20 gramas de maconha.



As apreensões mostraram mais uma vez a fragilidade do sistema prisional que, mesmo com as constantes revistas, inclusive a utilização de máquinas de raio-x, tem permitido a utilização de celulares por parte dos presos, bem como o uso de drogas.



De acordo com o diretor do PEP, Osório Neves, o material apreendido estava distribuído em cinco celas. Agora, a coordenação do sistema penitenciário do Estado deverá abrir um procedimento administrativo para apurar se houve facilitação por parte dos agentes para a entrada dos objetos.