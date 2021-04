Prefeitura estoca remédios estragados

Rogério Torquato José Osvaldo confirmou haver muitos remédios vencidos estocados há meses.

Entretanto, ele não quis informar quais os medicamentos que estariam ainda no setor, nem em que quantidade. Os repórteres doforam proibidos de fazer imagens dos medicamentos e tiveram o acesso negado mesmo após reiterados contatos com a assessoria de imprensa da Secretaria Municipal de Saúde.“Por enquanto, só posso dizer que nós encontramos uma grande quantidade de medicamentos vencidos deixados pela última administração”, reforçou.Segundo ele, hoje à tarde, às 15h, no gabinete da secretária de Saúde interina, Lecy Gadelha, haverá uma reunião com todos os departamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).“Após essa reunião, é que poderemos dar mais informações sobre esse assunto”, afirmou.Esta manhã, em conversa com a reportagem do portalsobre os primeiros três meses da administração da prefeita Micarla de Sousa, o ex-secretário municipal de Saúde Levi Jales comentou sobre a grande quantidade de remédios vencidos.“Não sabemos o que iremos fazer com esses remédios. Se iremos incinerar ou qual será uma outra solução”, declarou Jales.“É estranho, porque desde o início de fevereiro enviamos relatório com essas informações para o doutor Levi Jales, e ele só divulgou agora”, comentou José Osvaldo Ferreira.Nesta quarta, saiu publicado no Diário Oficial do Município a exoneração do atual secretário de Saúde, Levi Jales, e a admissão da secretária de Saúde interina, Lecy de Maria Araújo Gadelha.Lecy Gadelha estava como secretária Adjunta de Planejamento e Promoção à Saúde.