Quadrilha volta a arrombar caixas-eletrônicos da CEF Três terminais bancários foram arrombados na madrugada desta quinta, desta vez na agência Potengi, na zona Norte. Suspeita é do mesmo bando que agiu em Capim Macio.

Bandidos arrombaram três caixas-eletrônicos da agência Potengi da Caixa Econômica Federal, na avenida Tomáz Landim, na zona Norte de Natal, na madrugada desta quinta-feira (23). A suspeita é que a quadrilha seja a mesma que na segunda-feira (20) arrombou dois terminais da agência da Caixa na avenida Engenheiro Roberto Freire, em Capim Macio.



“A suspeita de que seja a mesma quadrilha se dá pela forma como agiram, que é a mesma. Eles entraram na agência e, usando pés-de-cabra, quebraram as máquinas pela parte posterior e levaram o dinheiro que havia dentro”, falou uma fonte do Nominuto.com.



Policiais federais estão na agência Potengi fazendo perícia nas máquinas arrombadas. A Polícia Federal vai instaurar um inquérito para investigar o crime.



Segunda-feira

Dois dos nove caixas eletrônicos da agência da Caixa Econômica Federal da avenida Engenheiro Roberto Freire foram arrombados na madrugada da segunda-feira (20). Ainda não se sabe o quanto foi levado pelos bandidos.



A Caixa ainda não informou quanto foi levado pelos assaltantes em nenhum dos dois casos. Também não se sabe se as câmeras do circuito interno de segurança filmaram a ação dos criminosos nas duas agências.