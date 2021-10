Sesap só confirma um paciente monitorado por suspeita de gripe suína

Maiara Felipe

A Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap) confirma apenas um paciente sendo monitorado com suspeita de gripe suína no Rio Grande do Norte.

O órgão já enviou ao Ministério da Saúde um pedido de esclarecimento sobre a nota divulgada na noite desta segunda-feira (27), que apontavam dois casos sendo acompanhados no estado.

De acordo com a coordenadora do Setor de Vigilância Epidemiológica da Sesap, Juliana Araújo, o paciente é potiguar, 30 anos, e está internado em um hospital particular, de forma isolada.

“Está todo mundo pressionando e ele está começando a negar informações”, disse a representante da secretaria. Ela informou que o paciente estava no México, mas provavelmente o caso é um quadro de sinusite crônica.



Exames laboratoriais foram realizados e o resultado que poderá confirmar ou descartar o caso de gripe suína sairá até a próxima quarta-feira (29). Juliana Araújo não apresentou mais informações para preservar o paciente e a investigação sobre o caso.