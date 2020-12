Libertadores: Cruzeiro e São Paulo vencem seus jogos e continuam líderes O São Paulo venceu na casa do adversário pela contagem mínima; o Cruzeiro se isolou na dianteira de seu respectivo grupo.

Na rodada desta noite (19.03) da Libertadores, o São Paulo venceu o Deportivo Sporting no Uruguai - 1 a zero, gol de Borges ainda no primeiro tempo, numa partida que decidiu a liderança do Grupo 4. Com este resultado, o São Paulo segue na liderança, com 7 pontos, seguido do próprio Deportivo, com 4 (mesma pontuação do Independente Medellín).



Já no Grupo 5, o Cruzeiro recebeu em casa o Universitario de Sucre, da Bolívia - e venceu, 2 a zero, gols de Werllington Paulista. A equipe mineira já liderava por conta, e com este resultado se isolou na dianteira, com 10 pontos (contra 5 do Deportivo Quito, do Equador, segundo colocado).