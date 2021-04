Agripino explica doação e antecipa prestação de contas do DEM

Fotos: Luana Ferreira

Embora os partidos tenham até 30 de abril para detalhar a receita de 2008, o DEM entregará a prestação de contas ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) até sexta-feira (4).A informação foi dada na manhã de hoje (30), durante entrevista coletiva, pelo presidente do diretório estadual do partido, com a presença da senadora Rosalba Ciarlini, o deputado estadual José Adécio e o vereador Ney Lopes Jr., todos do DEM.O senador democrata disse que depois que houve o vazamento da operação Castelo de Areia, no qual seu nome foi citado, caso não tivesse reação imediata, teria sido colocado “no canto da parede”.“Se no primeiro momento não tivesse mostrado o documento, dado entrevista coletiva e aparecesse na TV Senado, poderia ter ficado no canto da parede”, disse, sugerindo que a citação “seletivamente” do seu nome teria viés político.José Agripino afirmou que seu sentimento era de “indignação” por ter que explicar o que é legal. “Na hora que fazer o que é legal for motivo de vergonha, o país acabou”.Ele mostrou várias vezes o recibo de R$ 300 mil que o DEM estadual deu à construtora em 15 de setembro de 2008 e distribuiu uma cópia à imprensa anexada à reprodução de matérias dos jornais Estado de São Paulo e Folha de São Paulo, além de um papel com informações sobre as doações da Camargo Corrêa.No papel, está escrito que o PT foi o partido que mais recebeu dinheiro da construtora e que a maior doação, de R$ 500 mil, foi para a então candidata a prefeita de Curitiba, Gleisi Hoffmann (PT), mulher do ministro do Planejamento, Paulo Bernardo.Em uma das matérias, assinada por Dora Kramer e publicada em 28 de março, foi grifado o trecho: Aí a PF claudicou visivelmente, abrindo a aguarda para as críticas de que agiu orientada por “viés político”. De fato, se Agripino Maia (DEM) e Flexa Ribeiro (PSDB) são os únicos políticos citados e não se enquadram nos delitos investigados, por que citá-los como envolvidos numa operação criminosa?O senador pediu à corregedoria do Senado para apurar se ele ou o Democratas estavam realmente sendo investigados pela Polícia Federal. Para Agripino, o fato de não haver menção específica ao seu nome atesta que o vazamento dos trechos das interceptações telefônicas teria viés político.Além disso, serviria para desviar o foco do motivo principal da Castelo de Areia, que é apurar o superfaturamento em R$ 72 milhões na construção da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco.O democrata comentou o trecho vazado: "A doação de Agripino será como ele quer". "Como ele quer é assim: de maneira correta, legal", disse, mostrando mais uma vez a cópia do recibo.Ele explicou que a doação da construtora se deu por intermédio de Paulo Skaff, presidente da Fiesp, e que não conhece nenhum diretor da Camargo Corrêa.“Conheço Paulo Skaff há muito tempo, e desta relação surgiu a intenção de a Fiesp ajudar. Foi ele quem identificou a Camargo Corrêa”, disse, acrescentando que a intenção da Fiesp seria contribuir para o equilíbrio entre a situação e oposição. “É preciso que esse líder (de oposição) sobreviva”. As maiores doações que o DEM do Rio Grande do Norte recebe são de empresas nacionais.No final, José Agripino disse que o episódio não afetará o projeto de se reeleger senador em 2010. "Eles não conseguirão manchar minha imagem".