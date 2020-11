Ulisses Potiguar não foi um adversário fácil, diz Garibaldi Filho

Fotos: Luana Ferreira Garibaldi Alves elogiou a postura política de Ulisses Potiguar, mesmo estando sempre do lado oposto.

Ele relembrou as campanhas eleitorais que concorreu com o ex-deputado, sempre do lado oposto. “Ulisses não foi um adversário fácil. Quando ele fazia uma opção pela luta, e se ela tivesse que ser acirrada, terminava sendo”, afirmou o senador.Ulisses Potiguar participou da fundação do DEM (ex-PFL) no Rio Grande do Norte e foi a maior liderança política de Parelhas, sua cidade natal, nos últimos 50 anos. Ele foi seguidor de Dinarte Mariz e era fiel às orientações do atual líder dos democratas, José Agripino Maia. Mesmo debilitado, ainda participou das eleições municipais de Parelhas, mas seu candidato foi derrotado."Ele foi sobretudo um líder altivo e coerente e vai fazer falta ao Seridó e a Parelhas", disse Garibaldi Filho, antes de prestar solidariedade aos parentes e familiares que lotaram o velório.O ex-deputado faleceu ontem (15), às 20h, por problemas decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral. Desde as 5h, ele está sendo velado no Centro Morada da Paz.Várias autoridades, como os deputados estaduais Nelter Queiroz (sem partido), Ezequiel Ferreira (PTB) e o ex-deputado federal Ney Lopes (DEM) e a presidente do Tribunal de Contas do Estado, Adélia Sales, onde Ulisses Potiguar foi conselheiro, já foram ao velório dar o último adeus ao ex-deputado.Às13h o corpo deve seguir para Parelhas, onde será velado até a terça-feira (17) no Ginásio Ovídio Dantas. O sepultamento ocorrerá às 9h.