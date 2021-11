Presos do 4º DP são transferidos

Thyago Macedo

De acordo com o Delegado Geral da Polícia Civil, Elias Nobre, a transferência foi feita após a Secretaria Estadual de Justiça e Cidadania (Sejuc) fornecer as vagas no sistema penitenciário."Eles foram mandados para várias unidades diferentes. Com isso, na próxima semana nós vamos nos reunir com o secretário de Segurança [Agripino Oliveira Neto] para analisarmos a situação da carceragem de Mãe Luiza", disse Elias.A partir daí, é que a Degepol decidirá se interditará de vez as celas do 4º DP ou se reformará as paredes derrubadas para novamente abrigar presos. Mesmo após a rebelião e as transferências, oito homens ainda estão detidos na unidade.Os presos quebraram a parede de uma das celas e teriam tentado fugir pulando o muro. Com isso, a polícia foi obrigada a efetuar alguns disparos contra o chão, na tentativa de intimidá-los.A situação só foi controlado com a chegada de policiais do Bope que iniciaram uma negociação. Após um período de conversas, os presos foram aglutinados no solário e uma revista minuciosa foi feita no local.