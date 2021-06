Decreto permite a mudança de tipologia dos prédios em Natal

Fotos: Artur Dantas

A decisão foi explicada pelo secretário municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, Kalazans Bezerra, com forma de driblar os tempos difíceis gerados pela crise. Outra justificativa é que alguns projetos datavam de três anos, e não atendiam mais as necessidades do mercado.“A maior parte dos projetos foram aprovados para funcionar como apart-hoteis, mas a condição da cidade mudou”, disse. Kalazans Bezerra. O secretário tratou do fato de que muitos empresários não tinham mais o interesse em levar adiante projetos turísticos, mediante a queda do número de visitantes com interesse em unidades residenciais no Rio Grande do Norte.Com a crise no setor turístico, o efeito foi sentido também em outros departamentos. A construção civil, que somava crescimento no ramo, passou a amargar prejuízos, demitindo somente no início de 2009, 1.200 funcionários no setor. Assim, a assinatura do projeto tem o objetivo “minimizar os efeitos da crise”, falou Kalazans.A mudança na tipologia dos prédios tem por finalidade atender às licenças que estavam paradas na Semurb há um ano. Cerca de 500 processos aguardavam liberação, dos quais 400 já foram legalizados e podem seguir com a mudança na natureza dos prédios.Isso significa que as construções projetadas para atender a uma demanda de turistas, podem receber famílias desde que atendam a legislação urbanística. Outra medida é que as obras não ultrapassem as prescrições urbanísticas constatadas no projeto anterior, como a altura, recuo e metros quadrados previstos.O secretário Kalazans Bezerra explicou o processo. “Caso a construção antiga tivesse quatro andares, cada um com dois quartos, ele poderá ser transformado em três andares com três quartos sem nenhum prejuízo”, detalhou.O secretário comentou que a celeridade na análise dos prédios não significa que a liberação será feita de qualquer forma. “Seguiremos respeitando o plano diretor da capital, legalizando aqueles que estiverem de acordo com as normas”, lembrou.Outras decisões postas em prática dizem respeito às mudanças nos projetos. Caso a planta esteja de acordo com as originais, o tempo de regularização será de 15 dias. Caso sejam feitas alterações, o período pode chegar a 30 dias.