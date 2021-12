Chuvas castigam rodovias estaduais no interior e dificultam tráfego Diretor de Operações do DER explicou prejuízos em alguns trechos e dos problemas enfrentados por quem precisa trafegar nessas estradas.

As fortes chuvas que caíram nos últimos dias no Rio Grande do Norte danificaram trechos das rodovias estaduais que atravessam o estado e, em alguns, impediram parcialmente – ou por completo – o trânsito de veículos.



O diretor de Operações do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), Caio Múcio, informou que os pontos mais preocupantes são a RNT-104 (rodovia transitória onde estrada estadual e federal se interpõem), que liga Lajes a Pedro Avelino, e a RN-042, no trecho entre a cidade de Bodó e o distrito de Residência, em Santana do Matos.



Na RNT-104, “o encontro da ponte sobre o rio Cabugi foi levado pelas águas na sexta-feira passada”. Ele afirmou que a cidade só não está interditada porque tem um acesso por Angicos.



Contudo, esta nova via resulta em um desvio de 80 quilômetros. “A distância entre Lajes e Pedro Avelino é de 25 quilômetros. Com o desvio, tem que ir por Angicos, passar em Afonso Bezerra e voltar para Pedro Avelino”, explicou o diretor.



Já na RN-042, Caio Múcio disse que as chuvas provocaram o aparecimento de duas grandes erosões na pista. “A linha de ônibus que vai de Currais Novos a Mossoró passando por esse trecho três vezes por semana foi prejudicada”, afirmou.



Os outros trechos afetados pelas chuvas torrenciais foram a RN-118 entre São Rafael e Jucurutu. “Nesse ponto, os veículos passam com dificuldade. As águas do açude romperam parcialmente a estrada”, declarou. “Nós já colocamos umas pedras para segurar e fazer com que a água escoe por elas”, completou o diretor de Operações do DER. A saída, disse ele, é a execução de um bueiro que atravesse a pista para a água passar.



Na RN-042 entre Bodó e Cerro Corá, houve o afundamento de dois bueiros. “Os carros passam, mas é preciso trocar os bueiros. Enquanto isso, na RN-13, que liga Mossoró a Tibau, na localidade do assentamento Jurema, a água transbordou na rodovia e ficou represada pela estrada. “Isso provocou a inundação de casas e plantações naquela região”, afirmou.



Nesse caso, também é necessária a construção de um bueiro para escoar a água represada. “Para se ter idéia, a estrada foi construída há 40 anos e nunca foi preciso procedimento como este”, analisou.



Na opinião do diretor de Operações do DER, chuvas com precipitações acima de 200 mm e a força com que caíram resultaram nesses problemas nas rodovias estaduais. Ele lembra que logo no começo dessas fortes chuvas aconteceram problemas na região da serra de Portalegre. “Surgiram erosões com até 50 metros de profundidade”, informou.



Investimento de R$ 1,2 mi é previsto para recuperar trechos

Para solucionar estes problemas, Caio Múcio frisou que há R$ 646 mil disponibilizados para obras nas erosões abertas nas região de Portalegre, Martins, Governador Dix-Sept Rosado e no açude Paulista, em Patu. "Esse serviço já foi contratado e o trabalho vem sendo executado", declarou.



Além disso, Caio Múcio informou que há um pedido de dotação orçamentária no valor de R$ 600 mil para os demais trechos danificados pelas chuvas. "Já solicitamos e agora aguardamos o Conselho de Desenvolvimento Econômico (CDE) aprovar", comentou.



A idéia, segundo ele, é a contratação de forma emergencial de empresas para executarem o serviço nas rodovias estaduais do Rio Grande do Norte.