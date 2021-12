Agricultores do Vale do Açu receberão ajuda financeira Governo do Estado garante crédito para financiamento da próxima safra na região do Vale do Açu.

Os produtores agrícolas do Vale do Açu prejudicados com as inundações no plantio de culturas básicas irão dispor nos próximos meses de crédito financeiro, concedido em parceria pelo Governo do Estado e Governo Federal. A afirmação é do secretário estadual de Agricultura, Francisco das Chagas Azevedo, em resposta aos prejuízos das chuvas na região.



As ações pós-cheias estarão focadas no fortalecimento do plantio, com financiamento de novas safras. “A Governadora junto com a Emater e Emparn irá trabalhar em parceria com as instituições financeiras, Banco do Brasil e Banco do Nordeste para liberação de crédito”, diz.



O secretário esclarece que o crédito irá facilitar a retomada dos cultivos agrícolas na região. “Estamos estudando o tamanho do prejuízo na região para terminar o projeto de financiamento dos pequenos produtores e encaminhar para os bancos”, lembra.



A estratégia do secretário é subsidiar os juros para os pequenos agricultores, ampliando as condições de cultivo no Vale do Açu.



Governo Federal

Segundo o secretário, o Governo do Estado está buscando uma audiência com o Ministro da Integração, Geddel Vieira Lima, para estudar uma maneira de conceder o crédito especial para os agricultores.