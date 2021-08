Premiação pelo título é alvo de reuniões em Potyguar/CN e ASSU Presidente do ASSU já estipulou valor, mas não revelou quanto. Já o dirigente do Potyguar/CN informou que vai conversar com o plantel na sexta-feira (24).

A decisão do campeonato Estadual só começa no sábado (25), mas os presidentes dos clubes finalistas – ASSU e Potyguar de Currais Novos – já se mobilizam para tratar da questão de prêmio em caso do título de sua equipe na competição.



Pelos lados do ASSU, o presidente Dailson Machado se reuniu com os jogadores na tarde desta terça-feira (21) e disse que conversou sobre alguns assuntos com o plantel, inclusive sobre a premiação. “Nós já definimos quanto será pago com a conquista do título, mas prefiro não falar em valores”, declarou.



Mesma tática usada pelo presidente do Potyguar, Antônio Marcos, o “Merica”. Ele disse que ainda não conversou com os atletas acerca desse assunto, mas que isso será alvo de uma reunião na sexta-feira (24), véspera da decisão. “Vou falar com eles e aí a gente define isso”, respondeu.



O Nominuto.com acompanha em tempo real os lances de ASSU e Potyguar de Currais Novos, sábado (25) às 20h, no estádio Edgarzão.