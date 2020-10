Lula recebe príncipe Charles no Palácio do Planalto Herdeiro do trono britânico visita projetos sociais e participa de seminários no Brasil.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu ontem (11) o príncipe de Gales, Charles Philip Arthur George, e a esposa dele, Camilla Parker-Bowles, a duquesa da Cornualha.



O casal real chegou com cerca de 20 minutos de atraso, subiu a rampa do Palácio do Planalto, acenou para a imprensa e foi recebido por Lula e a primeira-dama, Marisa Letícia, no mezanino.



De acordo com o protocolo, o herdeiro do trono britânico não poderia subir a rampa, já que não é chefe de governo ou Estado. Porém, de acordo com assessores do Planalto, o governo brasileiro decidiu fazer uma deferência ao príncipe, que está pela quarta vez no Brasil – a primeira acompanhado da esposa Camilla.



O encontro durou quase uma hora. Charles e Camilla participaram de um jantar no Palácio do Itamaraty, oferecido pelo ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim.



Depois, eles embarcam para o Rio de Janeiro, onde o príncipe terá hoje (12) reuniões com empresários e participará de um seminário sobre meio ambiente, liderado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).



De acordo com agenda divulgada pelo MRE, no dia 13, o príncipe de Gales estará em Manaus (AM) para encontro com governadores da Amazônia. No dia seguinte, visitará a pequena comunidade de Maguari, que vive de um projeto de reflorestamento na cidade de Belterra, no Pará.



Na capital amazonense, Camilla, que visita o Brasil pela primeira vez, encontrará com o Grupo de Apoio aos Portadores de Osteoporose, no Palácio Rio Negro. No Pará, visitará centro de arte e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa).