Enildo nega conversas sobre antecipação de eleições na CMN

Em matéria publicada pela Tribuna do Norte desta quarta-feira (11), o presidente Dickson Nasser (PSB) confirmou que já há uma discussão sobre o tema e que seis vereadores pleiteiam o cargo. O próprio presidente levantou a possibilidade de ser candidato. O vereador Enildo Alves, que poderia, inclusive, ser o primeiro vice-presidente da nova chapa, disse que não há conversas nesse sentido.“Dickson não falou nada comigo, nem sobre a possibilidade de antecipar a eleição. Acabar a reeleição foi um compromisso assumido por nós, quando chamamos a imprensa em um restaurante e apresentamos as nossas propostas. Mas ainda não há uma alteração no regimento da Casa que impeça a reeleição”, explicou Enildo.O vereador Ney Júnior (DEM), por outro lado, confirma que já há conversas e que alguns vereadores já demonstram interesse na Presidência. No entanto, o parlamentar, que participou da chapa de oposição a Dickson na eleição de 1º de janeiro, acredita que falta cobrança no cumprimento dos itens contidos nas cartas de princípios e propostas de ambas as chapas. O vereador pretende fazer um pronunciamento nesse sentido ainda nesta semana.“Realmente está faltando a cobrança do cumprimento das propostas contidas nas cartas de princípios. Temos que começar a pressionar”, explicou o vereador do DEM.Sobre a antecipação da eleição, o vereador Enildo Alves acredita que não há possibilidade de que ocorra ainda no primeiro semestre. Contudo, não afasta a hipótese de que uma nova eleição ocorra já neste ano. “No fim do ano, ou na metade do segundo semestre, pode até ser que ocorra a eleição. Mas antes disso, eu não acredito”, afirmou.Até o momento, não foi apresentado nenhum projeto para que se acabe com a possibilidade de reeleição.