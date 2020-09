Saúde: servidores de São Gonçalo continuam em greve A paralisação entra no segundo dia trazendo na pauta o reajuste do plano de cargos e salários, além da manutenção da jornada de seis horas.

Os servidores da saúde em São Gonçalo do Amarante continuam a greve deflagrada na segunda-feira (9) com cerca de 80% dos profissionais aderindo ao movimento. Entre as principais reivindicações da categoria, estão o reajuste do plano de cargos e salários e a manutenção da jornada de trabalho de seis horas por dia.



Para tentar equacionar os problemas, duas audiências foram marcadas para o final da semana. Na quinta-feira (12), os servidores se reúnem com a secretária de saúde, Zenaide Maia, e na sexta-feira (13) há uma reunião marcada com o prefeito Jaime Calado.



A diretora de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde – Sindsaúde- Simone Dutra, explicou que a paralisação dos profissionais da saúde é uma resposta às determinações do prefeito. Segundo ela, algumas mudanças não são acompanhadas de melhorias para os funcionários do município.



Um exemplo disso é o aumento na jornada de trabalho de seis para oito horas, retirada do adicional de 25% do salário-base para o deslocamento rural e suspensão do adicional de insalubridade para os servidores que retirarem as férias. Outro ponto questionado pelo sindicato é o pagamento do salário mínimo nacional, reajustado de R$ 415 para R$ 465.



“O prefeito nos disse que o salário nacional já é pago se for levado em consideração os valores das gratificações e adicionais por insalubridade. Dessa forma, os servidores não estão recebendo salários e sim gratificações. Assim eles colocam para baixo a condição dos nossos profissionais”, disse Simone.



De acordo com o Sindsaúde, os mais prejudicados com a decisão da prefeitura são os funcionários de menor remuneração, como os auxiliares de serviços gerais (ASGs) e os agentes de endemias, responsáveis pelo combate à dengue, calazar e esquistossomose.



Pesa ainda sobre a Secretaria de Saúde de São Gonçalo a falta de material adequado para o combate à dengue e fardamento dos agentes. Outra queixa é por parte dos garis, que reclamam a retirada do adicional por insalubridade.



“Nós entendemos que nossos agentes de endemias cumprem muito bem o trabalho nas seis horas corridas, realizando seis ciclos por ano. Agora, se o prefeito quer aumentar para oito horas, que isso venha acompanhado de aumento nos vales-transportes e dos vales-alimentação”, disse Simone Dutra.



A reivindicação do Sindsaúde atende, entre outros, aos pedidos dos agentes comunitários, agentes de endemias, médicos, enfermeiros, bioquímicos, fisioterapeutas, técnicos de laboratório e de enfermagem.