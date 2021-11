TJD libera e Thiaguinho está confirmado na final deste domingo

Site do Botafogo Thiaguinho esta liberado, joga e não se incomoda na posição que vai entrar

“Prefiro a lateral esquerda. Sem o Maicosuel, posso ajudar na velocidade, puxando os contra-ataques. Vou tentar contribuir da melhor forma”, afirmou.Mesmo sendo um dos últimos a ser confirmado na equipe alvinegra, Thiaguinho terá uma das missões mais difíceis no jogo de domingo, marcar Léo Moura. Mas, ele garante que pode fazer mais.“Primeiro, vou ter de marcar muito, e depois, tentar fazer com que ele corra atrás de mim. Minha função principal é defender, mas, se for possível, vou tentar fazer unzinho lá na frente”, finalizou.