Via Livre foi feito para motoristas e não comerciantes, admite Kelps Lima

Fotos: Gabriela Duarte “Há uma parcela significativa de comerciantes que estão achando o Via Livre muito bom”

da, admitiu que o Via Livre foi criado para beneficiar motoristas, não pequenos comerciantes, e que os grandes comerciantes estão satisfeitos.“(O Via Livre) não é beneficiar o grande porque foram beneficiados dez mil motoristas que passam pelas ruas. O projeto foi feito pensando no pequeno, que são os motoristas e os 400 mil usuários de transporte coletivo que circulam diariamente em Natal”, disse.Desde que foi implantado, há um mês, o projeto, que proíbe estacionamento de carros nas avenidas Romualdo Galvão e Jaguarari, vem recebendo críticas por diminuir o movimento em lojas que não possuem garagens próprias, e drenar os motoristas para os grandes estabelecimentos.“Há uma parcela significativa de comerciantes que estão achando o Via Livre muito bom”, admitiu Kelps Lima, fazendo referência a duas grandes padarias que já estão construindo estacionamento próprio.O entrevistado adiantou que a mudança será adotada também na rua São José e a av. Afonso Pena e que, amanhã, a secretaria divulgará resultados de um estudo feito pela UFRN desde a implantação do Via Livre.O secretário disse que o modelo de transporte público será redesenhado e receberá a primeira licitação em 30 anos. Ele adiantou que, entre as alterações, está a implantação do bilhete “passe livre”, que permitirá ao usuário pegar mais de um ônibus em um determinado período de tempo (ele não especificou) sem que precise pagar outra passagem.“Todas as paradas de ônibus se transformarão em estações de transferência”, resumiu. Além disso, o pagamento em dinheiro também será abolido, o que Kelps Lima espera acontecer até dezembro deste ano.Confira abaixo a entrevista completa concedida ao Jornal 96 desta terça feira (14).