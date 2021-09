Atlético/PR 3 x 1 ABC: fim de jogo Jogo é decisivo para as pretensões dos dois clubes na Copa do Brasil. Ao ABC, só vitória ou empate superior a três gols interessa.

FIM DE JOGO



47 minutos - GOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE!! Wallyson decreta a classificação do Furacão marcando o terceiro gol do jogo.



45 minutos - Últimos minutos para a esperança alvinegra de marcar o gol do empate e ir para os pênaltis.



42 minutos - Para fora!! Rafael Moura cobra a penalidade e desperdiça a chance de decretar a classificação.



40 minutos - Pênalti a favor do Atlético/PR! Atacante do Furacão sofreu falta fora da área e caiu dentro. Árbitro marca a penalidade.



38 minutos - Uhhhhh!! Mais uma vez Gaúcho cobrando falta e Gallato faz defesa difícil.



34 minutos - GOOOOOOOOOL DO ABC!! Gaúcho aproveita bola levantada dentro da área e cabeceia sem chances para o goleiro do Atlético.



28 minutos - Os minutos vão passando e a situação do ABC vai se complicando cada vez mais.



22 minutos - Geninho vai fazendo alterações no time pensando na decisão do campeonato Paranaense.



16 minutos - ABC tenta melhorar com a entrada de Rodriguinho e Ivan.



8 minutos - Com resultado a favor, Atlético começa a administrar a boa vantagem para avançar à próxima fase da competição.



4 minutos - Atlético segue com mais posse de bola e o ABC não esboça reação.



1 minuto - Heriberto da Cunha volta para o segundo tempo com alterações. Rodriguinho substitui Marquinhos Mossoró e Gabriel dá lugar a Ivan.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



FIM DO PRIMEIRO TEMPO



43 minutos - Minutos finais da primeira etapa de jogo e o ABC vai impedindo que a vantagem paranaense aumente.



38 minutos - Primeiro tempo onde o Atlético vai dominando as ações dentro de campo e o ABC não mostra qualquer reação.



34 minutos - Furacão consegue boa vantagem ainda no primeiro tempo e obriga o ABC a, pelo menos, empatar o jogo para ir às penalidades.



29 minutos - Uhhhhhh!! Wallyson avança no ataque aproveitando falha de Gabriel e o atacante do Furacão bate na saída de Raniere, mas a bola vai para fora.



24 minutos - Wallyson vai infernizando a defesa alvinegra com sua movimentação fácil dentro do campo.



22 minutos - GOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE!! Marcinho faz o segundo gol dos paranaenses após boa jogada de Wallyson e Rafael Moura.



21 minutos - Uhhhh!! Ranieri mais uma vez. O goleiro alvinegro defende cabeçada dentro da área após cobrança de escanteio.



20 minutos - Uhhhhhh!! Marcinho cobra falta com precisão, mas Raniere evita o segundo gol dando um tapa para escanteio.



18 minutos - ABC abusa das faltas. Muitas delas são cometidas perto da área alvinegra.



15 minutos - Uhhhhh!! Netinho cobra falta com perigo e a bola passa perto da trave de Ranieri.



14 minutos - Rafael Moura faz boa jogada no ataque e Gaúcho mais uma vez interrompe a jogada com falta perigosa ao ABC.



8 minutos - Gaúcho cobra falta com força, mas o goleiro do Atlético defende com tranquilidade.



5 minutos - Gol nos primeiros minutos não estava nos planos do ABC, que agora tem que correr atrás do resultado e virar o jogo para se classificar.



3 minutos - GOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE!! Rafael Moura, o "He-man", abre o placar na Arena. Júlio dos Santos recebeu passe irregular, mas o árbitro não marcou. Ele cruzou na área e a bola sobrou para o atacante do Furacão marcar.



2 minutos - Boa jogada de Wallyson e o atacante é derrubado pelo zagueiro Gaúcho. Na cobrança, a bola explode na barreira.



1 minuto - Atlético/PR começa atacando e tem falta boa na lateral da área alvinegra. Zaga do ABC tira o perigo.



Atlético Paranaense e ABC se enfrentam no jogo da volta pela segunda fase da Copa do Brasil. No primeiro confronto, as duas equipes ficaram no 2 a 2, resultado que foi considerado bom pelos rubro-negros.



Para se classificar, o Furacão precisa apenas de um empate por até 1 a 1 ou vitória. Caso o resultado repita o do jogo em Natal, haverá cobrança de pênaltis. Empate superior a três gols ou vitória alvinegra classifica o ABC.