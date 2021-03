TRF concede habeas corpus a Eliana Tranchesi, que já pode deixar a cadeia A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.

São Paulo - O pedido de habeas corpus da defesa de Eliana Tranchesi, proprietária da Daslu, e que pedia a revogação da prisão da empresária foi concedido na tarde desta sexta-feira (27) pelo desembargador Luiz Stefanini. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em São Paulo.



Com isso, a empresária poderá deixar, a qualquer momento, a enfermaria da Penitenciária Feminina da Capital, localizada no Carandiru, zona norte de São Paulo, onde estava presa desde a manhã de ontem (26). Eliana estava presa na enfermaria, porque está em tratamento quimioterápico por causa de um câncer no pulmão.



Eliana Tranchesi foi condenada em primeira instância a uma pena de 94 anos e meio de prisão por descaminho (fraudes em importação), formação de quadrilha e falsidade ideológica.



A advogada da empresária, Joyce Roysen, disse ontem à imprensa que o habeas corpus foi pedido ao TRF sob a alegação de que a prisão de Eliana foi ilegal e que caberia à acusada recorrer em liberdade enquanto a sentença não é definitiva.



Ontem, o procurador Matheus Baraldi Magnani disse que a prisão de Eliana Tranchesi se justificava, mesmo que a sentença fosse apenas de primeira instância, porque houve formação de quadrilha e também porque os crimes foram cometidos por ela de forma continuada, mesmo depois do iníco do processo.