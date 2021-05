Deicor prende sargento da PM acusado de homicídio Manoel da Costa Peixoto, o "Neo", foi detido sob força de mandado de prisão temporária da 3ª Vara Criminal. Com ele, foi apreendida uma pistola calibre 380.

O sargento da Polícia Militar Manoel da Costa Peixoto, o “Neo”, foi preso por uma equipe de policiais da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor) em cumprimento a mandado de prisão temporária expedido pelo juiz Ricardo Procópio, titular da 3ª Vara Criminal, por prática de homicídio.



Segundo informações da polícia, “Neo” foi detido quando saía da casa de sua mãe, em Neópolis, onde também foi cumprido mandado de busca e apreensão. Com o sargento, os policiais encontraram uma pistola calibre 380 com alguns carregadores.



"Neo" foi conduzido à Deicor onde será autuado em flagrante por porte ilegal de arma. Em seguida, será levado ao Quartel do Comando Geral da Polícia Militar onde ficará detido à disposição da Justiça.



O diretor da Deicor, delegado Ronaldo Gomes, confirmou as informações acerca da prisão de "Neo", mas preferiu não adiantar mais detalhes do caso. "No momento, o que posso lhe informar é isso", declarou.



O sargento já foi preso anteriomente sob acusação de integrar um grupo de extermínio formado por outros policiais militares e pessoas civis, que foi desarticulado em 2004.