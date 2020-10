"Duelo de tricolores" termina empatado em Mossoró Em bom jogo, Baraúnas e Santa Cruz ficaram no empate por 2 a 2.

Baraúnas e Santa Cruz fizeram o "duelo de tricolores" e empataram por 2 a 2 na noite desta quarta-feira, no estádio Nogueirão, em jogo válido pela segunda rodada do turno do estadual 2009.



Índio e Maurício Pantera marcaram para o Leão mossoroense enquanto o tricolor do Trairi marcou com Mecinho (contra) e Rodrigo Almeida deixando o placar igual. Este empate manteve a invencibilidade do Baraúnas na competição.



Na classificação geral, o Baru está na quarta posição enquanto o Santa Cruz marcou o primeiro ponto e saiu da última colocação por ter o ataque mais postivo que o América.