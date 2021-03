Centro: motoristas de opcionais param em protesto a bilhetagem eletrônica

Fotos: Isabela Santos

Na Avenida Coronel José Bezrnardo, no Centro, cerca de 35 carros estão parados, e segundo os motoristas dos opcionais, o movimento deve permanecer até que a Prefeitura de Natal, que é o órgão gestor, acene com notícias positivas para a categoria.“Defendemos o cartão único. O usuário tem que poder escolher sobre que modal quer transitar”, disse João Cunha, que faz parte do Sindicato dos Transportes Alternativos de Natal (Sitoparn).Segundo ele, a situação entre os permissionários é crítica. “Estamos falidos. Temos mais de 30 carros tomados pelo banco por falta de pagamento. Além disso, 40 opcionais estão parados por não conseguirem manter as despesas”.João Cunha afirma que, atualmente, 177 carros são licitados. “Hoje não temos nem 100 rodando. A Prefeitura deve gerir a situação, e não o Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Natal (Seturn)”.