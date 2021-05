Casa de Apoio à Criança com Câncer fecha 2008 com superávit

Cedida Balanço financeiro anual da instituição foi divulgado pelo Diário Oficial do Estado

Há 14 anos trabalhando no amparo a crianças e adolescentes carentes portadores de câncer, a Casa de Apoio Durval Paiva fechou 2008 com superávit líquido de R$ 373.132,64. O balanço financeiro anual da instituição foi divulgado pelo Diário Oficial do Estado, em 28 de março.O presidente da Casa de Apoio à Criança com Câncer Durval Paiva, Rilder Campos, afirma que o superávit é reflexo da prestação de serviço, que atualmente abrange o Rio Grande do Norte e a Paraíba.Além da prestação do serviço, ele destaca a credibilidade e o reconhecimento da instituição junto à sociedade, que segundo ele, "transcende as fronteiras do RN".“No ano passado, nós tivemos patrocínio da empresa de cosméticos, Avon; da rede de fast food McDonalds e duas vezes seguidos do Programa Criança Esperança”, ressalta.Este ano, ele revela que a instituição terá apoio do Banco do Nordeste do Brasil (BNB) e da Lei de Incentivo à Cultura Djalma Maranhão. Atualmente, a Casa atende cerca de 600 pessoas, entre crianças e adolescentes.Em 1994 uma família potiguar recebeu a notícia de que seu filho, ainda criança, estava diagnosticado com câncer. A família, no entanto, apostou no tratamento e viajou com o menino para o exterior, onde recebeu apoio e solidariedade de uma casa mantida pela rede McDonalds.A partir desse drama pessoal e da ajuda que receberam, surgiu a idéia de fundar na cidade do Natal uma casa semelhante, onde crianças carentes fossem atendidas com dignidade e principalmente com muita esperança em dias melhores.Esta semana, o site da Agência Estado publicou matéria mostrando que além das empresas e empregos, a crise financeira internacional vem causando impacto em um setor importante, a filantropia.Na matéria, entidades beneficentes de São Paulo relataram as dificuldades financeiras que enfrentam desde setembro do ano passado.No orfanato Cantinho que Encontrei, no bairro da Lapa, por exemplo, a situação se agrava desde outubro de 2008. "As doações caíram pela metade", conta a auxiliar de coordenação da instituição, Nadia Savaro. Segundo ela, o quadro está piorando a cada dia: "Estamos fazendo do jeito que dá, está ficando cada vez mais difícil".