Copa do Brasil: Goiás e Americano seguem adiante na competição Já o Fluminense, depois da derrota no Pará, vai ter que esperar um pouco.

Completando a rodada do meio-de-semana da Copa do Brasil - válida pela segunda fase da competição - o Goiás e o Americano venceram seus respectivos adversários, nas partidas de "volta", e se classificaram às oitavas-de-final.



O Goiás goleou em casa o Brasiliense, 4 a 1 - gols de Iarley, Júlio César, Gomes e Felupe; Alisson fez o gol de honra do Brasiliense.



Já a conquista do Americano, na casa do adversário - o Botafogo-RJ - , foi mais sofrida. No tempo normal, deu Botafogo, 2 a 1 (gols de Juninho e Maicossuel; Chiesa descontou para o Americano). O resultado forçou a decisão por pênaltis - e o Americano venceu apertado, 5 a 4.



Por sua vez, no jogo de "ida", o Fluminense perdeu para o Águia-PA na casa do adversário - 2 a 1 (gols de Aleilson e Sinézio para o Águia; Fred descontou para o Flu. O jeito, para as duas equipes, é aguardar a "volta", no Rio de Janeiro.