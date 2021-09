Justiça Federal vai acelerar processos relacionados a medicamentos

O número crescente de processos solicitando medicamentos - geralmente com um custo alto - às administrações públicas levou a Justiça Federal do Rio Grande do Norte a tentar desburocratizar o decorrer das ações.

Medidas urgentes serão feitas por troca de e-mails em vez de se aguardar 48 horas para conceder ou negar uma liminar.

Segundo o juiz federal Ivan Lira de Carvalho, a necessidade iminente de algumas pessoas de adquirir um remédio junto à administração pública (Município, Estado e União) não está combinando com a burocracia existente no decorrer dos processos.

Depois da abertura do processo, em razão da urgência, o juiz afirma que o prazo para que a outra parte (neste caso, o poder público) se apresente é de 72 horas. Na maioria das situações, o estado não consegue se pronunciar dentro desse tempo por diversas questões burocráticas, como envio de ofícios ou apenas a falta de alguma informação. “Termino sem elementos para pode julgar os casos”, salientou o magistrado.

A mudança proporcionará aos réus tempo hábil para se pronunciarem logo após o pedido de liminar, podendo sugerir um fornecedor com o custo menor do mesmo produto ou até mesmo dizer se já dispõe desse medicamento em depósito.

Além disso, a pessoa que estiver solicitando a medicação terá uma resposta mais rápida.





"Em processo recente, a parte pedia um medicamento para câncer, dizendo custar R$ 200 mil. Mas, depois de ouvir a União, fui informado que o medicamento poderia ser comprado pelo SUS por um quarto do valor. Concedi a liminar, atendendo ao interesse da doente e evitando desperdício do dinheiro público", destacou o juiz.

Ivan Lira não tem os dados estatísticos que apresentem a quantidade processos desse teor, mas garante que 2009 está sendo atípico. Somente na 5ª Vara Federal, onde ele atua, foram cinco ações pleiteando medicamentos.

“As pessoas estão descobrindo sua cidadania”, acredita.

A decisão de Ivan Lira foi discutida entre a procuradora do Estado Adriana Torquarto, o procurador Geral do Município de Natal, Bruno Macedo, e o advogado da União Francisco Livanildo.

Os procuradores também afirmaram que vão adotar o mesmo procedimento nas suas comunicações internas. Assim, poderão informar à Justiça rapidamente.