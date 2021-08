F1: veja como foi o GP da China do ano passado

O GP da China foi uma das últimas provas do ano passado, disputada no dia 19 de outubro. Na ocasião, o inglês Lewis Hamilton (McLaren), com um carro bem ajustado para a pista de Xangai, fez uma boa largada e acabou campeão de ponta-a-ponta, sem ser ameaçado pelos adversários.Kimi Raikkonen (Ferrari) largou em segundo e cedeu a posição ao companheiro Felipe Massa - que lutava diretamente pelo título contra o inglês - a sete voltas para o final. Não deu: no fim das contas, Hamilton abriu sete pontos de diferença em relação a Massa.Quanto aos demais brasileiros, Nelsinho Piquet (Renault) terminou a prova com o oitavo lugar, cruzando a linha de chegada 56 s após Hamilton; e Rubens Barrichello (então na Honda e hoje na Brawn GP) terminou em décimo primeiro, a 1min25s do primeiro colocado.Clique aqui e veja como foi o GP da Malásia do ano passado.