Estado inicia curso básico de Defesa Civil nesta terça-feira (3) O objetivo é preparar os representantes das cidades para possíveis emergências no período chuvoso, que no Rio Grande do Norte deve começar em março.

O Governo do Estado inicia nesta terça-feira (3), a primeira etapa do "Curso Básico de Defesa Civil", realizado pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Norte e Defesa Civil estadual.



No período de 03 a 05 de março, os cursos serão realizados simultaneamente nos municípios de Assu, Mossoró e Apodi e serão abertos pelo vice-governador e secretário estadual de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, Iberê Ferreira de Souza. O objetivo é preparar os representantes das cidades para possíveis emergências no período chuvoso, que no Rio Grande do Norte deve começar em março.



Representantes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil Estadual e da Secretaria do Estado de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, definiram as ações do curso em reunião na Semarh. De acordo com o vice-governador, Iberê Ferreira de Souza, a necessidade de realização do curso foi percebida após as dificuldades dos municípios em atender as exigências da Secretaria Nacional de Defesa Civil durante as cheias que atingiram o RN em 2008. Na primeira fase dos cursos, participarão 63 dos 167 municípios potiguares. As atividades começam às 08h30 e seguem até às 18h.



Segundo o coronel Christian Bezerril, comandante do Corpo de Bombeiros do RN, a intenção do primeiro encontro é efetivar as comissões municipais que ficarão responsáveis pelas ações de cada cidade no período das chuvas. “As comissões estão formalizadas, mas ainda queremos torná-las atuantes”, explica o coronel. Em Umarizal, Pau dos Ferros e Alexandria, as atividades serão desenvolvidas de 10 a 12 de março.



Prevenção



Ainda para o período que antecede às chuvas, o Governo do Estado, através do Departamento de Estradas e Rodagens (DER) está vistoriando as rodovias e pontes mais susceptíveis a danos ou rompimentos. A Secretaria de Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos também irá reparar preventivamente os maiores açudes do Estado. Para Iberê, a idéia não é alarmar a população. "As medidas são preventivas e tem o objetivo de preparar os setores do Governo pra atender a população de maneira mais eficiente", finaliza.



Calendário do "Curso Básico de Defesa Civil"



Local: Assu



Data: 03 a 05 de março.



Municípios participantes: Assu, Carnaubais, Porto do Mangue, Macau, Pendências, Alto do Rodrigues, Ipanguassu, Itajá, São Rafael, Paraú e Afonso Bezerra.



Local: Mossoró



Data: 03 a 05 de março.



Municípios participantes: Mossoró, Baraúna, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Governador Dix Sept Rosado e Upnema.



Local: Apodi



Data: 03 a 05 de março.



Municípios participantes: Apodi, Itaú, Felipe Guerra, Severiano Melo, Rodolfo Fernandes, Caraúbas, Campo Grande, Triunfo Potiguar e Janduís.



Local: Umarizal



Data: 10 a 12 de março de 2009.



Municípios participantes: Umarizal, Olho D'água dos Borges, Riacho da Cruz, Viçosa, Martins, Portalegre, Lucrécia, Rafael Godeiro, Almino Afonso, Patu, Frutuoso Gomes, Serrinha dos Pintos e Messias Targino.



Local: Pau dos Ferros



Data: 10 a 12 de março de 2009.



Municípios participantes: Pau dos Ferros, Tabuleiro Grande, São Francisco do Oeste, Francisco Dantas, Dr. Severiano, Encanto, São Miguel, Venha Ver, Coronel João Pessoa, Água Nova, Rafael Fernandes, Riacho de Santana, José da Penha, Luiz Gomes e Major Sales.



Local: Alexandria



Data: 10 a 12 de março.



Municípios participantes: Alexandria, Pilões, Marcelino Vieira, Paraná, Tenente Ananias, João Dias e Antônio Martins.



Fonte: Assecom