Agripino acusa ministro Tarso Genro por caso Camargo Correa

A declaração enfática foi feita pelo senador José Agripino (DEM). Durante homenagem organizada para o senador Garibaldi Filho (PMDB), no último sábado no Praia Mar Hotel, em Natal.Referia-se ao envolvimento do seu nome com o grupo Camargo Correa, em suposto recebimento de doação irregular para candidatos do seu partido.Abordado pelopara falar sobre o assunto, num primeiro momento o senador retraiu-se. "Eu vou dar uma coletiva amanhã; deixe para amanhã", ponderou.Em nova insistência, de imediato, ele aquiesceu.Para José Agripino, o ministro da Justiça comanda o aparelhamento do Estado, sob uma doutrina policialesca. "É isso, é isso mesmo que vem ocorrendo."A entrevista coletiva acontecerá às 10h30 dessa segunda-feira (30) na sede do DEM (Natal).