Wilma confirma Vagner Araújo no Gabinete Civil

Luana Ferreira Governadora anuncia novas funções de velhos auxiliares.

O agora ex-secretário de Planejamento Vagner Araújo substitui Gustavo Carvalho (PSB), que retorna à Assembleia Legislativa, no Gabinete Civil. O diretor-presidente da Agência de Fomento do estado (AGN), Nelson Tavares, ocupará a vaga deixada por Vagner Araújo na Seplan. Na Infraestrutura, Dâmocles Trinta será o substituto de Adalberto Pessoa.Para a vaga de Dâmocles Trinta, que deixa a Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano (Cehab), a governadora pode fazer a indicação no sábado (4), assim como a indicação do novo diretor geral da Caern, que substituirá Clóvis Veloso.Há também a expectativa de que haja alteração na Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), como forma de manter Vivaldo Costa (PR) na Assembleia Legislativa. O deputado Antônio Jácome (PMN) confirmou a sondagem, mas ficou de analisar a possibilidade.A posse dos novos auxiliares será na terça-feira (7), às 10h, no auditório da Emater.