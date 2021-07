Promotor ameaça interditar presídio do Seridó devido à tuberculose

A Penitenciária Estadual do Seridó, o “Pereirão”, em Caicó, está sob o risco de uma contaminação em massa pela tuberculose. Isso porque sete presos e um policial militar estão infectados pela doença. Preocupado com a situação, o promotor criminal da comarca daquele município, Geraldo Rufino, está pedindo providências à Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc).“Nós estamos falando de um presídio com mais de 300 presos. Sabemos das dificuldades do Estado em relação ao sistema prisional, mas, se os presos não forem transferidos vamos pedir a interdição. Não podemos continuar com essa situação”, explicou o promotor.A tuberculose foi diagnosticada nos sete presos e em um policial militar em janeiro deste ano. Segundo Geraldo Rufino, até agora, eles foram apenas vacinados. Oentrou em contato com o diretor da penitenciária, major Moreira, e foi informado que a situação está sob controle.“Os médicos que analisaram o quadro de saúde dos presos informaram que não risco de contágio. Além disso, todos os presos já foram vacinados assim como os policiais que trabalham na unidade”, disse.No entanto, para o promotor criminal, a situação não é tão simples. “Hoje mesmo [quinta-feira] tive conversando com alguns médicos daqui e eles me disseram que há necessidade de isolamento desses presos. Como o presídio não tem condições de isolar esses homens, o ideal é a transferência imediata para uma casa de saúde”, frisa Rufino.

Chamada antigamente de "peste branca", e conhecida também em português como tísica pulmonar ou "doença do peito", a Tuberculose é causada pelo Mycobacterium tuberculosis. Estima-se que a bactéria causadora tenha evoluído há 15.000 ou 20.000 anos, a partir de outras bactérias do género Mycobacterium.A tuberculose se dissemina através de gotículas no ar que são expelidas quando pessoas com tuberculose infecciosa tossem, espirram, falam ou cantam. Contactos próximos (pessoas que tem contato freqüente) têm alto risco de se infectarem (taxa de infecção de 22%). A transmissão ocorre somente a partir de pessoas com tuberculose infecciosa activa (e não de quem tem a doença latente).