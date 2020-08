Audiência pública discute segurança nos estádios de futebol Reunião acontece quinta-feira (5) às 10h, na Câmara Municipal de Natal.

A segurança pública nos estádios de futebol natalenses será tema de debate na Câmara Municipal do Natal (CMN) nesta quinta-feira (5). A audiência pública ocorre dentro das atividades da Comissão de Educação, Cultura e Desporto, no plenário da Casa, às 10 horas. Torcidas organizadas, a Polícia Militar e o Ministério Público foram convidados para a discussão.



De acordo com o vereador Luís Carlos (PMDB) - autor da proposta da audiência - o encontro visa buscar formas de preservar o lazer do cidadão de Natal, para que ele tenha total segurança no acesso aos jogos de futebol. “Vamos fiscalizar e cobrar quais são as providências que estão sendo tomadas para que a população possa participar das partidas sem maiores preocupações”, explicou o parlamentar, que é presidente da Comissão de Esportes da Casa.



Dentre os assuntos a serem debatidos, estão questões como as câmeras de segurança dos estádios, a distribuição do policiamento, a forma de acesso dos torcedores ao local, assim como a venda de ingressos e as condições da estrutura física do espaço. Além disso, será debatida a possibilidade de viaturas policiais acompanharem os ônibus que conduzem os jogadores aos jogos.



Também foram convidadas para a audiência as secretarias municipais e estaduais de esporte e a Federação Norte-Riograndense de Futebol.