Crítico da transposição se retira do debate após discussão Clima se manteve tenso entre o ex-ministro Ciro Gomes e o deputado estadual sergipano Augusto Bezerra.

Uma nova discussão entre o deputado federal Ciro Gomes (PSB) e o deputado estadual Augusto Bezerra (SE) se iniciou quando o ex-ministro começou a citar números a respeito do São Francisco, defendendo a viabilidade do projeto.



No bate-boca entre o deputado sergipano, que rebateu todos os números apresentados pelo deputado cearense, Ciro Gomes chegou a questionar de onde o parlamentar havia tirado os seus dados e complementou: “Você não cala a boca um minuto?”.



O ex-ministro, irritado com a interferência do deputado estadual, ofereceu o microfone para Augusto Bezerra, mas este acabou por se retirar da mesa de debates, a pedido também de outros parlamentares, tsambém irritados com as interferências.



O encontro a respeito da Transposição do Rio São Francisco, realizada pela União Nacional dos Legisladores Estaduais (Unale), continua na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Norte.