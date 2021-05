Imposto de Renda: Deduções reduzem valor a ser pago Receita Federal manteve a possibilidade dos contribuintes descontarem diversos tipos de gastos, do total de recursos ganhos em 2008.

O contribuinte que declarar Imposto de Renda – Pessoa Física (ano-base 2008) pode reduzir os valores a serem pagos, através da dedução dos gastos com saúde, educação, dependentes, entre outras.



A Receita Federal permite que sejam descontadas diversas despesas, que variam de acordo com a forma de pagamento: declaração anual, imposto retido na fonte, ou recolhimento mensal pelo carnê-leão.



Ao elaborar a declaração, é possível deduzir as despesas médicas com o tratamento do próprio contribuinte e também de seus dependentes, porém não com medicamentos e cirurgias plásticas que não sejam reparadoras. Também é possível retirar do valor total as despesas com pensão alimentícia, contribuições com a Previdência Social (da União, dos Estados e dos municípios), com a previdência privada e com fundos de aposentadoria programada.



Além disso, os maiores de 65 anos podem descontar parcelas de até R$ 1.372,81, por mês, relativas à aposentadoria ou pensão. Outros R$ 1.655,88, ao ano, por dependente também podem reduzir o valor do imposto a ser pago.



Entre as deduções permitidas estão também as com educação, seja do contribuinte ou do dependente, até o limite de R$ 2.592,29 ao ano, excetuando-se o pagamento, por exemplo, de cursos de idiomas e informática e ainda gastos com material e transporte escolar.



No caso do imposto retido em fonte, podem ser deduzidos mensalmente os valores pagos por pensão alimentícia, R$ 137,99 por dependente, as contribuições para a Previdência Social e previdência privada, com fundos de aposentadoria programada e um máximo de R$ 1.372,81 relativos à parcela isenta de aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada, a partir dos 65 anos.



Já em caso de recolhimento mensal, através do “carnê-leão”, é permitido deduzir pensão alimentícia e contribuições para a Previdência Social.