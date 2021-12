Natal ganha sete editais de incentivo à cultura Funcarte lançará os editais durante 3ª Conferência Municipal de Cultura realizada neste mês de maio.

Sete novos editais de cultura serão lançados durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura, realizada em 19 e 20 de maio no auditório do Sesc (Centro).



Serão investidos R$ 100 mil em diversas áreas culturais, divididos para cinco projetos selecionados por edital. Cada um é contemplado com valores entre R$ 3 mil e R$ 5 mil, exceto o Auxílio Difusão, com R $2 mil.



Os editais para Auxílio Fomento, Auxílio Difusão e Cine Cordel são apontados pela Fundação Capitania das Artes (Funcarte) como inéditos.



Todas as inscrições serão realizadas na Funcarte no período selecionado para cada edital.



Auxílio pauta

Com o objetivo de estimular temporadas nos teatros da cidade, o edital irá premiar cinco grupos. Cada um deles terá o direito a montar temporada com quatro pautas no Teatro de Cultura Popular, Casa da Ribeira ou Teatro Alberto Maranhão.



Estão aptos a participar, os espetáculos que já estrearam ou que estão em fase de

finalização (pré-estreia).



De acordo com o chefe do Departamento de Atividades Culturais da Funcarte, Josenilton Tavares, o edital é um dos mais importantes.



“Uma boa parte desses grupos produzem os espetáculos com dificuldades e não conseguem apresentar”, disse.



As inscrições serão realizadas entre 25 de maio e 19 de junho. O resultado será divulgado em 1º de julho.



Prêmio Manoel Mineiro de Cultura Popular

O prêmio Manoel Mineiro de Cultura Popular será dado por mérito a grupos ou instituições que realizem manifestações culturais de natureza material ou imaterial por meio de manifestações típicas regionais, produtos ou projetos.



As entidades culturais devem relatar suas histórias enquanto perpetuadoras da cultura popular.



As inscrições vão de 1º a 24 de julho de 2009, com resultado em 22 de agosto.



Auxílio fomento

O edital para recebimento do auxílio fomento é exclusivo para estabelecimentos de pequeno porte que promovem constantes programações culturais.



Segundo Josenilton Tavares, o prêmio é inédito e se deu a partir da necessidade na capital.

“Percebemos verdadeiros redutos de produção cultural, muitas vezes sem patrocínios” ressaltou. “O auxílio fomento é para dar suporte à estrutura necessária. Às vezes faltam cadeiras para exibir filmes” exemplifica.



“Cada edital tem suas especificidades e neste, os ganhadores não poderão pagar cachê; é exclusivo para a estrutura”, alertou.



As inscrições ocorrem de 1º a 25 de setembro e o resultado será dado no dia 15 de outubro.



Auxílio difusão

O auxílio difusão vai ajudar na divulgação de eventos e projetos em mídias impressas (cartazes, banners, folders, panfletos) quanto eletrônicas (blogs, sites, postagens), além de oferecer assessoria de imprensa.



“Cada produtor deve se inscrever com um pequeno plano de mídia e identificar se haverá necessidade de especialista [assessor de imprensa]”, orientou o chefe do Departamento de Atividades Culturais.



Os projetos a ser contemplados com R$ 2 mil precisam estar em fase de conclusão e/ou lançamento.



As inscrições vão de 15 de junho a 10 de julho, com resultado em 27 de julho.



Cine Cordel

O edital de audiovisual premiará cinco roteiros para vídeos adaptados de cordéis. Os cordelistas que tiverem suas obras adaptadas também receberão premiação.



O intuito do Cine Cordel é “unir a linguagem popular tradicional às novas linguagens tecnológicas”, aponta Tavares.



As inscrições podem ser feitas de 1º de junho a 10 de julho e o resultado será divulgado em 22 de agosto.



Eleição do Conselho Municipal de Cultura

O Conselho Municipal de Cultura, a ser eleito durante a 3ª Conferência Municipal de Cultura, irá gerenciar o novo Plano Municipal de Cultura, elaborado pela Prefeitura por meio da Fundação Capitania das Artes (Funcarte).



As inscrições para participar do conselho serão realizadas de 11 a 18 de maio.



Edital de Dramaturgia “Auto de Natal 2009”

O edital selecionará o texto para o espetáculo Auto de Natal, inserido no Ciclo Natalino elaborado pela Funcarte, o que torna a seleção mais democrática.



“Possibilita que mais gente tenha acesso à cadeia produtiva. As pessoas podem achar que vai dificultar o processo, mas é uma tentativa de democratizar”, disse Josenilton Tavares.



O prazo para inscrição do texto — que deve contar a história do nascimento de Jesus Cristo livremente adaptada — vai de 15 de junho a 10 de julho. O resultado será divulgado dia 3 de agosto.



Lançamento de sete editais de incentivo à cultura

3ª Conferência Municipal de Cultura.

No Auditório do Sesc (Praça Tomaz de Araújo, s/n por trás da Escola Estadual Winston Churchil, Centro)

20 de maio, das 8h às 12h