Deputados derrubam todos os vetos do Executivo

Vlademir Alexandre Mesmo com maioria da bancada, vetos da governadora são derrubados.

Após a derrubada de três vetos referentes a emendas que beneficiavam o Ministério Público, os deputados tiveram uma reunião com a governadora Wilma de Faria na última quinta-feira (19) para tratar sobre os demais vetos. Mesmo com a maioria da bancada, a governadora viu que não conseguiria a provação e liberou a bancada.Os seis vetos foram divididos em dois grupos para as votações. Na primeira, os vetos referentes a obras no Tribunal de Justiça do estado, ao desenvolvimento de um programa que trata sobre atendimento a crianças e adolescentes (autoria de Márcia Maia), à construção de estrada ligando São Miguel a Iço, no Ceará (autoria de Raimundo Fernandes) e a investimentos para o Campus de Novas Cruz. A derrubada foi tranquila e, por 13 votos a 3, os vetos foram derrubados.Já na segunda votação, os vetos a duas emendas do deputado Fernando Mineiro (PT) foram apreciadas, sendo que uma tratava sobre a Lei do Livro e incentivo à Leitura, enquanto outra emenda tratava sobre a Lei do Patrimônio Vivo. As propostas foram mantidas com as derrubadas dos vetos por 20 votos a 1.Dessa forma, as emendas continuam encartadas ao OGE.