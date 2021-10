Orquestra Sinfônica se apresenta em Mossoró

Divulgação Concerto será na terça-feira (28)

O concerto será aberto com “O Morcego”, de Strauss, que tem como enredo uma vingança arquitetada pelo Dr. Falke por ter sido ridicularizado ao acordar bêbado em praça publica vestido com uma fantasia de morcego.Do brasileiro Heitor Villa-Lobos, será apresentada “O Trenzinho do Caipira”, uma das canções mais conhecidas e executadas do compositor. Último movimento das Bachianas Brasileiras nº 2, tem como principal característica o imitar do movimento de um trem, desde o momento de sua partida até a parada final.“Emeritu's” foi escrita em janeiro de 2007 especialmente para a Orquestra Sinfônica do RN. A peça é baseada na lenda de Excalibur, um típico exemplo de música programática onde o primeiro movimento (Emeritu's) descreve o herói da história, seu crescimento e o meio em que o mesmo vive.O segundo movimento (Remenber of a dream) traz o sonho de Emeritu's de se tornar um guerreiro do Rei.No terceiro (Wind of a chance), pode-se imaginar a realização do seu sonho de infância, quando é convidado pelo rei para defender a espada e seu conflito com a aramada.O quarto movimento (Excalibur) demonstra a batalha consigo e as recordações da amada.