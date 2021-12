Ana Tânia Sampaio assume Saúde sob grande expectativa

Fotos: Rogério Torquato

Com um currículo extenso, Ana Tânia é afirmou que entre suas prioridades está a implantação de uma política de recursos humanos para valorizar os profissionais da saúde.“Recursos humanos é o grande desafio do sistema de saúde que muitas vezes inviabiliza a gestão. Deixa o gestor sem opção, não existe uma política nacional definida para os profissionais do SUS, ainda existe essa deficiência, a falta de garantia de salários dignos, o que acaba deixando o profissional sem estímulo. Nós vamos cobrar do Governo Federal isso e se agente conseguir reverter isso muita coisa vai mudar”.Para reforçar a declaração da nova secretária, a prefeita Micarla de Sousa (PV) afirmou que dos 120 médicos convocados através de processo seletivo, apenas 88 compareceram e 30 já saíram, “por causa dos salários que são infinitamente baixos”.Em seu pronunciamento Micarla se dirigiu a Ana Tânia: “Minha cara eu sei que não vai ser fácil, mas quanto mais difícil a satisfação de acertar será melhor”. À imprensa, ela disse que pediu a nova auxiliar para priorizar três pontos: “Eu quero os médicos atendendo nos postos. É necessário que os usuários do sistema de saúde pública recebam o seu medicamento e dotar as unidades de uma infreaestrutura adequada para receber a população natalense”.Ana Tânia elencou outras medidas como a reversão de modelos de gestão praticados atualmente na administração pública. “A médio e longo prazo a gente precisa reverter modelos como o assistencial que tinha o enfoque da doença, nós vamos investir em prevenção para evitar que as pessoas adoeçam, essa é a nossa meta”.Ainda hoje (7), a titular da saúde promete tentar agilizar a liberação de recursos para a área. “Junto com a prefeita vamos trabalhar para que o mais rápido possível os recursos comecem a chegar na rede”, afirma.Questionada sobre a contratação da empresa pernambucana para gerenciar os medicamentos, a secretária admitiu que ainda não teve contato com os responsáveis, mas disse que o seu projeto é informatizar este trabalho para que ela tenha controle e possa acompanhar de onde estiver o processo de assistência farmacêutica.“A prefeita me colocou da sua boa intenção contratando essa empresa eu ainda não tive contato, mas vamos priorizar a informatização”.A posse de Ana Tânia Sampaio foi bastante prestigiada, tanto pelos demais secretários da administração quanto por vereadores da bancada de apoio à prefeita na Câmara Municipal.“É uma pessoa dinâmica e que tem disposição para trabalhar”, elogiou o pevista Edivan Martins.O deputado estadual Paulo Davim que tem atuado como um consultor da prefeita Micarla de Sousa nesta área de saúde e que poderia ter assumido o cargo, declarou que a escolha foi acertada.“O perfil de Tânia se encaixa bem naquilo que a secretaria precisa, alguém que tem um bom relacionamento com todas as categorias”.Quem também prestigiou a posse da nova auxiliar da prefeitura foi o ex-ocupante do cargo, o médico Levi Jales. Ele reafirmou que saiu da função apenas por questões pessoais e que “está à disposição da prefeita para ajudar no que for preciso”. O ex-secretário também ressaltou as qualidades da substituta: “nós enfrentamos a pior crise da saúde de Natal nos primeiros três meses, mas estou sendo bem substituído. A professora Lecy fez um bom trabalho e a doutora Ana Tânia vai conseguir conduzir muito bem a saúde de Natal”.O prefeito de São Gonçalo do Amarante que havia convidado Ana Tânia para assumir a função lá, antes de Micarla de Sousa abriu mão da profissional “por uma causa maior”, disse. “Não é fácil substituir Ana Tânia, mas nós vamos colocar outra técnica no lugar dela, mas quem ganha com isso é a saúde. Ela faz saúde com amor e seria muito egoísmo da nossa parte se agente quisesse segurá-la em São Gonçalo quando ela pode contribuir com a região metropolitana”.