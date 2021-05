Cineclube apresenta Da Vida das Marionetes Filme conta história de um homem que mata prostituta durante crise no casamento.

O Cineclube Natal, em parceria com o Nalva Melo Salão Café, apresentará dentro do projeto Cine Café o filme "Da Vida das Marionetes" (Aus dem Leben der Marionetten, Suécia/Alemanha, 1980), nesta sexta-feira (3), a partir das 20h. Os ingressos custam R$ 2.



Com a classificação indicativa de 18 anos, o filme é uma das obras mais complexas do cineasta Ingmar Bergman e conta a história de Peter Egerman, um executivo bem sucedido que vive um casamento conturbado com Katarina.



Dias depois de ter um sonho no qual mata a esposa, Peter sai com uma prostituta e mata-a. O drama é em torno da explicação dessa tragédia.



Em "Da Vida das Marionetes", Ingmar Bergman desconstrói os relacionamentos humanos por meio da vida desse casal em crise.



O filme Da Vida das Marionetes surgiu durante a mais dura fase da vida de Bergman. Na época, o cineasta sueco foi acusado de sonegar impostos no seu país natal, tendo que fugir para evitar a cadeia.



Ele se estabeleceu em Munique, na Alemanha, onde passou a dirigir um teatro. Para lidar com a ansiedade, tomava remédios contra a depressão e insônia.



Sessão Cine Café

No Nalva Melo Café Salão (Av. Duque de Caxias, 110, Ribeira)

Sexta-feira (3)

A paritr das 20h

Fone: 3212-1655

A entrada custa R$ 2.

Classificação indicativa: 18 anos