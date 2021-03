Wilma apresenta números da crise e poderes prometem economizar

Fotos: Vlademir Alexandre

A intenção do Executivo é a redução dos gastos em todas as esferas do poder público estadual e, para isso, foi criada uma comissão para acompanhar a crise.“A crise chegou forte já nestes primeiros três meses de 2009, com uma perda muito acentuada e projetando para o ano um déficit muito grande que se for confirmado o governo vai ter que fazer um esforço muito grande para tentar manter uma linha de equilíbrio”, esclareceu o secretário estadual de Planejamento, Vagner Araújo.Para tentar amenizar os efeitos da crise, o secretário ressaltou que a Lei de Responsabilidade Fiscal prevê que sempre que acontece uma frustração na receita a chefe maior do Executivo, deve convocar os demais poderes.“A Lei é clara e pede que a Governadora solicite ao legislativo e judiciário que colaborem para promover uma limitação de empenho, um contingenciamento, ou indisponibilidade dos créditos orçamentários para que haja uma redução nas despesas da receita. Este encontro foi justamente para que a governadora pudesse trocar idéias, ouvir sugestões e combinar algumas medidas comuns e conjuntas para a amenizar os danos causas pela redução do orçamento”, informou.Vagner Araújo disse ainda que entre as medidas discutidas no encontro está a criação de uma comissão de acompanhamento da crise, formada por membros indicados por todos os poderes. “A comissão deve ter sua primeira reunião na próxima terça-feira. A idéia é que os membros se reúnam semanalmente e possam acompanhar de perto os desdobramentos desta crise que tem uma componente diferenciado, o fato da imprevisibilidade. Até agora, nenhum analista ou economista acertou com clareza quais os reais efeitos desta crise”, disse o secretário.Segundo o secretário, os representantes tiveram uma reação positiva e mostraram preocupação após ficarem cientes dos reais valores e das perdas que o Governo sofreu. “Eles não tinham a noção exata dos efeitos dessa crise nas finanças, mostramos os dados e a queda acentuada. Nos royaltes de petróleo, por exemplo, tivemos uma redução de 50%. Diante dos dados eles se mostraram preocupados e se comprometeram a cooperar com a redução das despesas”, explicou.O percentual de economia que está sendo trabalhado pelo Governo do Estado é em torno de 25% de custeios e investimentos. Porém, a comissão vai analisar que a redução das despesas não deve ser linear, e terão que ser adotados alguns critérios. “As despesas vinculadas à fonte de receita de royaltes, por exemplo, terá que ser reduzida em 50% porque está foi a o déficit do que estava previsto. Então tem que ser de acordo com a fonte. O que depende do Fundo de Partiicpação do Estado, se teve uma redução de 20 ou 25% terção que ser reduzidos na mesma proporção”.Fazendo uma projeção com base na receita o Estado deve perder cerca de R$ 400 milhões em 2009. “Em uma estimativa sombria teremos trezentos a quatrocentos milhões de reais a menos previsto no orçamento deste ano, baseado nos dados do que aconteceu nestes últimos três meses por causa da crise. Então a lógica é simples, vamos ter que encontrar meios e formas de reduzir nas despesas e excessos, caso contrário vai ficar alguma área descoberta”, informou Vagner Araújo.O presidente do Tribunal de Justiça, Rafael Godeiro afirmou que já está dentro desse programa de economia há oito meses. “Estamos trabalhando com o necessário. Para se ter uma idéia em telefone, gasolina e água mineral já reduzimos mais de 25%. E pretendemos reduzir mais”, respondeu o desembargador.A procuradora geral de Justiça adjunta, Auxiliadora Alcântara, representante do Ministério Público, também se comprometeu em colaborar com a redução de gastos, mas não se comprometeu com os 25% sugeridos pelo Governo. “Vamos colaborar sim. Mas esses 25% não foram levantados na reunião, apenas foram colocados os dados e a situação do orçamento, porém vamos tentar reduzir ao máximo, mas 25% acredito não ser viável, até porque nosso orçamento já é muito pequeno", disse Auxiliadora Alcântara.O presidente da Assembléia Legislativa, Robinson Faria, convocado para reunião não esteve presente e nem enviou representante, mas ligou para o assessor direto da Governadora justificando a ausência no encontro.