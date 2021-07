Motoboy é condenado a nove anos de reclusão Conselho de Sentença decidiu que Jean Fábio Moura praticou o crime de homicídio simples.

Jean Fábio Moura de Oliveira, conhecido como "Cabeludo", acusado de homicídio qualificado praticado contra Danielson Oliveira da Silva, foi condenado, na tarde desta quinta-feira (16), a nove anos de reclusão. O Conselho de Sentença decidiu que o réu praticou o crime de homicídio simples retirando a qualificadora do motivo torpe.



A condenação foi acima do mínimo legal porque todas as circunstâncias judiciais valoradas foram desfavoráveis a Jean e a conduta social, em especial, pelos aspectos constatados, foi tida como intensamente desfavorável ao réu.



Na Sessão, foram ouvidas duas testemunhas, todas arroladas pelo Ministério Público. Em seguida, Jean Fábio foi interrogado, oportunidade na qual negou a prática do crime, alegando que sequer se encontrava no local do fato no horário descrito na denúncia.



Durante os debates, o Representante do Ministério Público pediu a condenação do réu pelo crime de homicídio simples, requerendo a retirada da qualificadora do motivo torpe por entender que persistem dúvidas quanto à sua configuração, afirmando que a autoria delitiva se encontra amplamente comprovada pelas testemunhas presenciais do fato.



A Defesa do acusado, por sua vez, sustentou as teses de negativa de autoria, e desqualificação do crime de homicídio qualificado para o crime de homicídio simples, entendendo que não cabe na hipótese dos autos a motivação torpe diante da narração do fato, ratificando neste aspecto o que defendeu o próprio representante do órgão ministerial.



Ao analisar as circunstâncias judiciais, a juíza Ticiana Maria Delgado Nobre levou em consideração que: a culpabilidade é desfavorável ao acusado, tendo em vista que praticou o crime de forma consciente contra vítima aparentemente indefesa, e sem qualquer razão ou motivação que o justificasse, restando inequívoca a vontade de matar em sua atitude; quanto aos antecedentes, também é desfavorável ao réu pois, apesar de ser primário, responde a outras duas ações penais, perante as 4ª e 5ª Varas Criminais de Natal.



Outras circunstâncias desfavoráveis que pesaram na fixação da pena foram a conduta social do réu, sua personalidade, o motivo, circunstâncias e conseqüências do crime, e ainda o comportamento da vítima, que em nenhum momento provocou o réu.



Apena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado. Foi negado ao réu o direito de aguardar o trânsito em julgado da sentença em liberdade, vez que a Juíza entendeu ainda presentes os fundamentos autorizadores da prisão cautelar.



“A segregação do condenado se impõe para a garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias concretas do caso, por tratar-se de prática de delito de elevada ofensividade jurídica, cometido com extrema violência e sem possibilitar qualquer defesa à vítima, fato que gerou grande repercussão no local onde foi praticado”, concluiu a magistrada.