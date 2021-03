Dívidas com a Receita Federal podem ser negociadas até o dia 31

A notícia é boa: pequenos contribuintes com débitos na União, inscritos na Dívida Ativa da União (DAU), na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e para os demais débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) podem negociar antigas dívidas, com data até 31 de dezembro de 2005.As negociações estão sendo feitas exclusivamente pela internet, nas páginasdesde o dia 13 de março e tem encerramento no próximo dia 31 de março, ás 20h.A medida provisória que institui o benefício está assegurada em todo território nacional e é válida para contribuintes com dívidas até R$ 10 mil. Mas nada impede que aqueles com débitos acima desse valor, por exemplo, R$ 12 mil, possam negociar. Para isso, a Receita Federal coloca como critério o pagamento à vista dessa diferença.A Receita Federal do Rio Grande do Norte alerta sobre os habilitados: empregador, empregados domésticos e trabalhadores com salários tributados. O benefício foi instituído para facilitar os débitos de pequeno valor com o Governo Federal.As negociações podem ser feitas no pagamento e no parcelamento dos débitos, sendo de redução para os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, ou em até seis prestações, terão redução de 100% das multas de mora e de ofício, de 30% dos juros de mora e de 100% sobre o valor do encargo legal.Já os contribuintes que aderirem ao pagamento em 30 prestações mensais, terão redução de 60% sobre o valor das multas de mora e de ofício e de 100% sobre o valor do encargo legal.Ou ainda para os contribuintes que preferirem o parcelamento em 60 prestações mensais contam com redução de 40% sobre o valor das multas de mora e de ofício e de 100% sobre o valor do encargo legal.A Receita Federal assegura que os débitos não-parceláveis são as multas isoladas, ou decorrentes do descumprimento de obrigações tributárias, inscritas ou não em DAU, e as multas decorrentes de infrações à legislação penal e eleitoral.Desde outubro a medida vem sendo estudada, sendo a exposição de motivos justificada pela diferença entre o “litígio entre o fisco e o contribuinte”. A medida, apesar de não declarada, faz parte da política baseada no aumento de arrecadação e diminuição dos efeitos da crise financeira internacional.