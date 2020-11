Lixo no Passo da Pátria é arrastado pelas chuvas

Fotos: Marília Rocha

A moradora Francisca Maria da Conceição, residente no Passo da Pátria há 22 anos, diz que a situação é a mesma toda vez que chove. “O lixo das casas vizinhas vão para as outras ruas e acabam naquele lado, onde os bichos e as águas ficam concentradas”.Na hora da entrevista, dois funcionários da Urbana chegaram para avaliar a situação e comentaram que o problema do recolhimento do lixo acontece por causa do acesso ao local. “Vamos tirar esse lixo daqui ainda hoje se a chuva parar”, afirmou José Alves, encarregado da comunidade do Passo da Pátria.