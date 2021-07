Novidades tecnológicas prometem agitar Bienal de Infomática Novas tecnologias e aparelhos impressionam o público presente no evento.

Telas touch screen, impressoras e conexão wi-fi, monitores de lcd de 24”. Estas são apenas algumas das novidades da II Bienal de Informática de Natal, aberta desde às 15h desta quinta-feira com ciclos de palestras. O estandes, que apresentam desde inovações até fornecimento de internet sem fio prometem dividir a atenção do público.



Um dos aparelhos que mais chamam a atenção nas vitrines são os computadores. É possível encontrar aparelhos domésticos com telas sensíveis ao toque de incríveis 24 polegadas. Outra tiete são os PCs tudo em um, que economizam espaço e permitem o fácil transporte.



Em uma das lojas presentes no shopping Orla Sul é possível ver uma outra novidade do mercado: a impressora com conexão wi-fi que tem como único fio o cabo de alimentação, em exposição em Miranda Computação. Do outro lado, computadores da Apple continuam em evidência pelo “sistema operacional mais seguro do mundo” e pela praticidade na operação, além da conectividade com o pai dos mp3, o Ipod.



Mais à frente, uma empresa desenvolvedora de sites expõe os trabalhos realizados nos últimos anos. Para Wagner Correia e Guilherme Vilar, da Interativa Publicidade, desde 2007, data da última bienal, o mercado já evoluiu bastante com a disponibilidade de conexões mais rápidas de internet.



“Com essa nova realidade, pudemos desenvolver sites melhores trabalhados sem tanta preocupação se ele iria demorar para carregar, já que os clientes passaram a ter acesso a velocidade mais altas”, explicou Wagner Correia.



Mas para Fafá Medeiros, promotora do evento, o forte da mais nova edição da bienal são as palestras. “Na última bienal, demos uma força muito grande pro lado comercial, expondo produtos que interessavam muito ao público. Agora, pensamos que as pessoas precisam conhecer as tecnologias primeiro. Por isso o grande número de palestras”, falou.



Ao todo, serão 53 palestras em quatro dias bienal. Às 20h, Jonildo Santos, da Microsoft, trata sobre o novo sistema operacional da empresa, o Windows 7. O ciclo de palestras será encerrado às 21h, com a exposição de Bia Kunze, consultora em tecnologia móvel e responsável pelo site www.garotasemfio.com.br. Ela trata sobre o “Gerenciamento do tempo com o auxílio da tecnologia móvel”.